В Екатеринбурге бойцы клуба "Архангел Михаил" и гости RCC 21 поучаствовали в акции "Елка желаний"

В Екатеринбурге стартовала благотворительная федеральная акция "Елка желаний". Первыми шары с желаниями детей сняли спортсмены клуба "Архангел Михаил" и гости турнира RCC 21.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, "Елка желаний" – один из самых популярных в России волонтерских проектов, который имеет поистине всенародный охват. Тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из многодетных и малоимущих семей присылают на проект письма со своими мечтами, и каждый житель страны может их исполнить. В этом году в Свердловской области акция проходит при поддержке Движения Первых и Волонтерского центра РМК "Сила Урала". С середины ноября активисты получили уже более 2 тысяч писем от детей из Свердловской области.

"Наш центр уже четвертый раз является региональным представителем акции. И мы видим, что с каждым годом все больше детей присылают свои письма. Например, в прошлом году благодаря проекту было исполнено более 1 тысячи 400 желаний особенных детей Свердловской области. Ребята мечтали побывать на родине Деда Мороза, увидеть Санкт-Петербург, оказаться в роли пилота авиалайнера и многое другое. С прошлого года появилось и "Желание-сюрприз". Мальчик или девочка пишет письмо, но не загадывает определенное желание, а вы уже можете сами, прочитав историю ребенка, выбрать подходящий подарок", - рассказал директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

В России акция проходит с 2018 года. Каждый год она стартует в Москве в День волонтера. В Екатеринбурге первую "Елку желаний" установили на турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 21 в холле КРК "Уралец". Открывать проект именно здесь уже стало доброй традицией.

Первые шары с желаниями детей сняли спортсмены Академии единоборств РМК и клуба "Архангел Михаил". Уже третий год подряд спортсмены исполняют желания детей. Например, два года назад президент Академии единоборств РМК, боец ММА Иван Штырков подарил семье из Каменска-Уральского швейную машинку, чтобы мама могла шить одежду и пеленки для сына с ОВЗ. А в прошлом году спортсмен подарил детям самокат и велотренажер.

"Когда ты, взрослый человек, имеешь возможность сделать ребенка счастливым, хотя бы на мгновение, на какой-то короткий промежуток времени подарить ему чудо, о котором он так мечтал, – это очень дорогого стоит! В этом году я снял с елки два шара, в них дети загадали балансборд и железную дорогу с поездом", - рассказал Штырков.

В первый день акции с елки было снято около 150 шаров. Одними из первых в акции поучаствовали бойцы клуба "Архангел Михаил" Магомед Курбанов и Михаил Рагозин, призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов и гости турнира. Уже сегодня исполнить детскую мечту могут все желающие жители города на сайте благотворительного проекта.

До конца декабря в Екатеринбурге установят три "Елки желаний": в мультимедийном парке "Россия – моя история", на первом этаже администрации Екатеринбурга, а также в Академии единоборств РМК. Елки с заветными желаниями детей появятся и в муниципалитетах Свердловской области. Снять шар может любой желающий. Акция продлится до конца февраля, а на исполнение желания дается целый год.