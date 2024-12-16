16 Декабря 2024
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Общество Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области исполнит мечты ребят-участников «Ёлки желаний»

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в новогодней благотворительной акции «Ёлка желаний». Напомним, всероссийская акция «Ёлка желаний» традиционно стартует в канун новогодних праздников. В этот раз она проходит с 15 ноября 2024-го по 28 февраля 2025-го.

Стать участниками акции могут дети от 3 до 17 лет включительно. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети из семей с низким доходом, сироты, дети участников СВО и ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и др. Ежегодно участником акции становится и Президент РФ Владимир Путин.

В этом году новогодняя ёлка с желаниями ребят снова установлена в здании администрации Томской области. Сегодня участие в ней принял и губернатор Томской области Владимир Мазур.

«До Нового года остается две недели, и кругом уже царит атмосфера праздника, ожидания чуда и волшебства, — сказал глава региона. — И администрация области традиционно присоединяется к «Ёлке желаний» — замечательной акции, которая помогает исполнять новогодние мечты ребятишек, особенно нуждающихся во внимании и заботе».

Владимир Мазур снял с ёлки три шарика-желания: 12-летний Савелий из Томской области мечтает о велосипеде; Кристина, которой тоже 12, мечтает о подарке-сюрпризе; а 16-летний Игорь из Томска мечтает познакомиться с губернатором Томской области и побывать в здании администрации региона.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

«Будем исполнять мечты наших ребят!», — сказал глава региона.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

Он также призвал присоединиться к акции своих заместителей и всех неравнодушных жителей области. «Я призываю каждого принять посильное участие в этом добром деле. В эти предновогодние дни все мы можем ненадолго стать Дедом Морозом или Снегурочкой и подарить сказку тем, кто в ней особенно нуждается», — отметил Владимир Мазур.

 

Теги: владимир мазур, елка желаний, новогодние пожелания


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