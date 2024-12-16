Виталий Хоценко рассказал о завершении проектов благоустройства по программе «Решают люди»

«Завершается реализация очередных проектов в рамках программы местных инициатив «Решают люди». В поселке Бородинка Тевризского района благоустроили территорию, прилегающую к сельскому клубу. В селе Куликово Калачинского района благоустроили территорию, расположенную перед зданием дома культуры», - написал глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Следует напомнить, что по инициативе Губернатора в 2024 году в 10 раз, до 1 млрд рублей, увеличено финансирование инициативных проектов жителей Омской области.

Виталий Хоценко рассказал, в частности, что в селе Карповка Таврического района благоустроена общественная территория, прилегающая к местному дому культуры, в райцентре Павлоградского района создана велороллерная дорожка, а в селе Логиновка завершены работы над благоустройством территории, прилегающей к досуговому центру.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Омской области, в рамках программы «Решают люди» в Омском районе (поселок Речной) на территории, прилегающей к школе, завершены работы по строительству многофункциональной спортивной площадки. А в селе Москаленское Марьяновского района завершены работы по установке хоккейной площадки.

«В селе Сергеевка Оконешниковского района установили детскую игровую площадку. В Большеуковском районе завершили работы сразу над несколькими проектами: в селе Чебаклы благоустроили территорию у сельского Дома культуры, в селе Аев благоустроена общественная территория по ул. Молодежная, в селе Становка благоустроена территория обелиска воинам-землякам, в селе Уралы благоустроили территорию, прилегающую к дому культуры, а в самих Больших Уках завершены работы созданию экологической тропы», - отметил глава региона.

Отметим, что финансирование реализации мероприятий в рамках программы постоянно увеличивается. Так, в 2022 году на программу «Решают люди» выделено 20 млн рублей, в 2023 году - 100 млн. рублей. А в 2024 году - уже 1 млрд рублей.

Как известно, инициативное бюджетирование предполагает, что часть средств - от 1 до 5% стоимости проекта - вносят сами жители, которые заинтересованы в проект благоустройства, остальные 95% расходов берут на себя областной и муниципальный бюджеты, а также местный бизнес.