Пенсионера из Невьянска будут судить за смертельную аварию на моторной лодке

В Невьянске 71-летний местный житель предстанет перед судом за аварию на моторной лодке, которая привела к гибели человека.

Напомним, трагедия произошла 21 сентября 2024 года на Невьянском городском пруду. Обвиняемый в темное время суток, будучи пьяным, выехал на своей моторной лодке "Казанка-5М" в акваторию, где столкнулся с другой моторной лодкой "Казанка-М" под управлением 27-летнего местного жителя. В результате аварии последний получил серьезные телесные повреждения, от которых в тот же день скончался в Невьянской центральной районной больнице.

Как отметили в областной прокуратуре, пенсионер не только сел за управление лодки пьяным, но и не оснастил транспорт необходимыми средствами безопасности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения пенсионеру будет направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу.