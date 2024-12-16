В Екатеринбурге найдена мертвой 11-летняя школьница

В Екатеринбурге обнаружили мертвой 11-летнюю ученицу школы. В соцсетях предполагают, что к гибели могло привести некое "задание" по типу "синего кита".

Как сообщает Telegram-канал "Злой Екатеринбург", тело ребенка нашли в минувшую пятницу в квартире дома на улице Павла Шаманова. Некоторое время школьницу пытались откачать, однако сделать этого не удалось.

"Приехал Следственный комитет, ППС, следователи, судмедэксперт, криминалисты, около 18 человек было сотрудников. Изъяли телефоны, компьютер, ноутбук для проведения проверки", - рассказал источник канала.

В соцсетях предполагают, что погибшая девочка состояла в группе по типу "синего кита" и незадолго до смерти могла получить некое "задание".

Накануне.RU обратилось в Следственный комитет РФ по Свердловской области, однако в ведомстве от комментариев воздержались.