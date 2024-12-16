Водитель Porsche, сбившая насмерть ребенка в новой Москве, признала вину

Водитель автомобиля Porsche, в нетрезвом виде насмерть сбившая ребенка в Новой Москве, признала вину в полном объеме. Об этом сообщает столичный главк СК России.

С женщиной проведены необходимые следственные действия, ей предъявлено обвинение. Следствие будет просить суд об аресте обвиняемой.

ДТП произошло 14 декабря. Водитель автомобиля не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. Ребенок скончался в больнице.

В 2022 году в Челябинской области суд приговорил к 7,5 годам в колонии общего режима жителя Еманжелинска за смертельный наезд на пенсионерку.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый за рулем Porsche Cayenne, двигаясь со скоростью 112 км/ч, сбил 80-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пенсионерка скончалась, а водитель с места ДТП скрылся.