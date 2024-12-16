На Урале победителю конкурса "Воспитатель года России" не выплачивали положенный грант

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры воспитателю детского сада, победившему в муниципальном этапе конкурса "Воспитатель года России", был выплачен полагавшийся ему грант.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, победу в конкурсе одержал воспитатель Таборинского детского сада. Согласно постановлению главы Таборинского муниципального района, победителю муниципального этапа полагался грант в размере 50 тысяч рублей. Однако проверка показала, что денег воспитатель не получил, так как выиграл "с незначительным опережением остальных конкурсантов".

По итогам проверки прокурор внес главе Таборинского района представление об устранении нарушений. После этого грант в 50 тысяч рублей был, наконец, вручен победителю.