В Туве раскритиковали главу парламента Кызыла, инициировавшую отставку мэра, и просят отчитаться о собственной работе

В Туве нарастает напряжение вокруг инициированного председателем Хурала представителей города Кызыла Ириной Казанцевой вопроса об отставке мэра города Кызыла Карим Сагаан-оола. И теперь инициировавшую отставку мэра Кызыла депутата Ирину Казанцеву горожане спрашивают о результатах ее работы.

Много вопросов у кызылчан вызвала сама должность Главы города, ее полномочий и ее ответственности. Кто-то, как выяснилось, не знал, что в городе есть помимо мэра Глава города. «Сами депутаты и глава что сделали для развития города? Мэр Карим Байлак-оолович свою работу знает, его народ уважает, а вас глава никто не знает. Вот Вам и ответ, чья работа видна», - пишет, в частности, Чодураа Иргит.

Итак, все началось с того ,что на своих страницах в соцсетях госпожа Казанцева сообщила, что, по ее мнению, "мэром города Кызыла ненадлежащим образом исполняются обязанности, связанные с обеспечением осуществления мэрией города Кызыла полномочий по решению вопросов местного значения".

Депутат Казанцева сообщает, что 27 ноября направила письмо мэру города Кызыла с предложением о расторжении контракта по соглашению сторон в срок до 12 декабря 2024 года. Ответа она не получила и теперь намерена обратиться в суд.

Понятно, что вопрос отставки руководителя исполнительной власти для любого города крайне резонансный. Как отмечает издание tuvaonline.ru, такие вопросы не решаются в ходе бюрократической переписки. "А с учетом зимнего периода в самый разгар отопительного сезона, когда на улице – 30 мороза, требует уж точно каких-то вопиющих аргументов бездеятельности мэра".

A если к этому присовокупить бесконечную кадровую чехарду в Тыве, которая частично вызвана кадровым голодом, частично местными нюансами, то действия Казанцевой вызывают еще больше вопросов.

И как раз в случае с мэром Кызыла резонанс получился совсем не такой, на какой, видимо, рассчитывала Ирина Казанцева. По крайней мере, некой единодушной поддержки действий председателя Хурала точно не наблюдается. Скорее, наоборот. Позицию Казанцевой поддерживают несколько депутатов, но их аргументы не нашли поддержки у жителей республики и Кызыла.

Так, депутат хурала представителей города Кызыла, в прошлом банкир Аяс Баян написал, что, по его мнению, городу требуется руководитель с прогрессивным мышлением. Он полагает, что требуется человек , который может взаимодействовать , как на региональном , так и на федеральном уровне с привлечением инвестиций в экономику и человеческие ресурсы. Поэтому назрело данное решение, - пояснил Баян действия своей коллеги Казанцевой.

Председатель комитета по ЖКХ, благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Роман Поманисочкин рассказал, что в его адрес поступало много жалоб по всем направлениям, которые курирует его комитет. В частности, парламентарий очень переживает за приживаемость высаживаемых в общественных местах сосен - мол, плохо растут. Правда, известный ученый-биолог и зоолог Александр Куксин предлагает народному избраннику прекратить хейт на теме озеленения: «Роман, пожалуйста, прекратите высаживать сосны. Выживаемость у них очень низкая».

Председатель Комитета по градостроительству и земельно-имущественных отношений Андрей Потапов сетует, что выездную комиссию с участием Верховного Хурала недавно не пустили с инспекцией в приют для животных, который содержится за счёт муниципальных средств. «Заявляю, что данный инцидент будет рассмотрен в прокуратуре! ", - негодует Потапов.

И тоже получает компетентный ответ от специалистов. «Андрей, в период карантина по бешенству, посещать с инспекцией приют для животных нельзя! Номер 600 распоряжения Правительства РТ надо исполнять. Тем более туда рваться, ломать ворота, нанося материальный ущерб приюту. У сотрудники приюта прививки имеются, а у вас прививки против бешенства имеются?», - ответила Чечек Шапошникова Андрею Потапову.

Депутат Роман Поманисочкин также ставит вину мэру, что он в этом году отказался отчитываться за 2023 год перед городским Хуралом, а в прошлом году депутаты поставили неуд мэрии по многим направлениям, которые были прописаны в иске Ирины Казанцевой.

Однако, горожане и общественность считают, что в деле оценки результатов работы городской власти требуется максимальная открытость, прежде чем делать выводы.

Сылдыс Калынду пишет: «Мое мнение раз уж депутаты говорят от имени горожан нужно сделать открытые заседания, чтобы все видели почему такие решения принимаются. В большом зале, пусть все выслушают все доводы! Даже тут мнения кардинальным образом разделились, а значит единодушия нет. Да и по правде, почему бы вам не сесть за стол и не обговорить всё по человечески. В стране и мире такое происходит не гоже в распри вступать, тем более вы ведь однопартийцы, единороссы получается что в городе Единая Россия не справляется? Или как понимать. Мое мнение не всё тут однозначно».

Накануне даже появилась информация, что группа действующих участников СВО и члены их семей, а также жители города Кызыла намерены написать обращение на имя Президента России по поводу положения дел в Республике Тыва и организованной травли, как они считают, в отношении мэра города Кызыла. В обращении, в частности, говорится, что Глава хурала представителей города Кызыла Ирина Казанцева, по мнению подписантов, занимается дестабилизацией общественно-политической ситуации в столице республики в период СВО и, сама того не ведая, создает условия для разжигания межнациональной розни.

И попросили уже саму Ирину Казанцеву представить отчет о ее деятельности и заслугах перед горожанами.

«Ситуация в республике желает оставлять желать лучшего, отключения связи, выходки мигрантов. Оставьте, пожалуйста, мэра города в покое! Он один из тех чиновников кто близок с народом! Никто даже понятия не имеет, кто такая Казанцева», - пишут горожане.

Часть жителей в претензиях Казанцевой к деятельности мэра увидели неверный адресат. "В таком случае вы обвиняете правительство Республики и ставите оценку для правительства. И как я понял вы с мэром однопартийцы Единой России. Получается внутри партии раскол идёт это в руки к другим партиям", - пишет один из подписчиков Казанцевой.

Тувинские бойцы с передовой на интернет-странице главы хурала представителей Кызыла увидели все признаки спланированной атаки на мэра преимущественно от депутатов с фамилиями Потапов и Поманисочкин, поэтому задали вопрос, кто из них и как сегодня помогает стране защищать «русский мир», как это делают тувинские парни, получающие прямую помощь от мэра Сагаан-оола.

Также спросили у Казанцевой, чем занимается и где находится ее сын?

И призвали депутатов Казанцеву, Потапова и Поманисочкина приехать на СВО. Ибо они за три года СВО ни разу не видели в Луганске или Донецке Ирину Казанцеву, которая не помогла найти ни одного без вести пропавшего военнослужащего, тогда как Карим Сагаан-оол создал для этого все необходимые условия. Более того, предложили Казанцевой уволиться самой.



Супруга одного из военнослужащих обратилась к главе региона, сообщив, что семьи участников СВО решили направить в адрес Президента Владимира Путина и Сергея Шойгу (Карим Сагаан-оол является креатурой Шойгу), открытое письмо с подробным изложением ситуации в республике и городе.

Молодежный активист Самир Аспан-оол пишет: «Справедливости ради, хочу сказать что Карим Байлак-оолович, один из тех руководителей , которые откликаются на просьбы и чаяния горожан и не только . Сам в этом убедился недавно».

Известный художник Радомир Балган отмечает: «Я лично, и моя команда когда были с выставками наших Героев в Луганске и Торезе, то видели реальную помощь нашим бойцам и лично нам Карим Байлак-оолович очень помог, без этой помощи вряд ли так всё хорошо получилось. Да и город наш как видим преображается в лучшую сторону. Конечно всё не так уж гладко, но всё делается, как говорится Москва не сразу строилась».

Военнослужащий Хайдып Шораан обратился к Ирине Казанцевой с такими словами: «Здравствуйте, Ирина Владимировна, депутаты и жители! Сейчас мало кто понимает, что идет война. Мы простые парни, которые каждый день вели и ведем ожесточенные бои с националистами. Карим Байлак-оолович всегда нас поддерживал, лично и без пустых обещаний. Сейчас для нас главное победить. Остальное можно решить потом. Будьте человечными и не нападайте, как шакалы на того, кто протянул руку помощи сотням солдат и их семьям! Вернемся с победой и поможем в решении любых вопросов. Без мирного неба ваши суды не стоят гроша».

Военнослужащий Ondar Romesh обращается с такими словами: «Уважаемая Ирина Владимировна, во времена войны, когда нужна сплоченность, не время судиться и враждовать. Нам здесь очень неприятно, что вы критикуете мэра Кызыла, который этого не заслуживает. Вы бы лучше сели за стол и обсудили городские проблемы и выслушали друг друга и вместе дружно бы работали. Распри, вражда в маленьком Кызыле нас очень расстраивает. Просим вас друг другу помогать, а не враждовать на пустом месте».

Военнослужащий Айас Шактар-оол пишет: «В 2022-2023 годах, когда бойцы 55 бригады возвращались с передовой в Луганск, из-за отсутствия солдатского привала, они в грязной одежде оказывались в кафе и магазинах, откуда их часто забирала военная полиция и определяла в комендатуру. И тогда военнослужащие попросили открыть для них базу отдыха по примеру «Ахмата», «Вагнера» и Республики Бурятия. В марте 2023 года в этом вопросе нас поддержал Карим Байлак-оолович, который продолжает оказывать всяческую помощь. На сегодняшний день в ЛНР и ДНР есть три наши базы".

И продолжает мысль: "Нам, военнослужащим неуместно участвовать в обсуждении политических вопросов, да и нет у нас времени. Мы здесь постоянно в мыслях о завтрашнем дне, что нас ожидает, какую работу необходимо выполнить, вернемся ли мы живыми. Поэтому когда на малой Родине мы наблюдаем распри, ссоры и претензии, у нас опускаются руки. В такие сложные времена не стоит ссориться и спорить. Главное, чтобы побыстрее закончилась война. Не все погибнут здесь, парни обязательно вернуться домой с правдой. Настанет их время, когда они будут развивать республику и город Кызыл. Карим Байлак-оолович, мы не забудем Вашу помощь в очень трудный для нас период. С уважением, участники СВО!".

Резюмируя, придется констатировать, что единодушной поддержки инициатива госпожи Казанцевой в городе точно не нашла. Стоит напомнить, что и ранее вопросы у депутатского корпуса прежних созывов к исполнительной власти города Кызыла возникали, но тогда депутаты и мэрия Кызыла понимали, что несут консолидированную ответственность за судьбу города и находили решения в ходе диалога.

Логично было бы в столь непростое время депутатам Хурала прислушаться к требованиям горожан и организовать прозрачный для всех жителей диалог, прежде чем принимать резкие действия, которые точно внесут хаос в работу городских властей, что никак не пойдет на пользу жителям Кызыла, тем более в разгар зимы.