Кадыров опроверг информацию о том, что Россия приостановила поставку пшеницы в Сирию

Кадыров опроверг информацию о том, что Россия приостановила поставку пшеницы в Сирию, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем Telegram-канале он заявил, что искажена информация о задержании сухогрузов с коммерческим зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами. Кадыров сказал, что если поставка пшеницы будет приостановлена, то он лично готов взять на себя ответственность и обеспечить необходимое количество пшеницы для Сирии. Сделать это Кадыров собирается через Фонд своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Я призываю вас не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнёра и братского народа. По воле Всевышнего мы всегда будем рядом с вами и готовы поддержать вас в трудные времена!", - заявил Кадыров.