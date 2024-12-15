Россия эвакуировала часть персонала российских загранпредставительств в Дамаске

Россия эвакуировала часть персонала российских загранпредставительств в Дамаске, а также дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии, сообщили Накануне.RU в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

Персонал российских загранпредставительств в Дамаске был эвакуирован с авиабазы "Хмеймим" спецбортом ВКС Минобороны России.

Сегодня их доставили в Московский аэропорт Чкаловский. Работа посольства России в Дамаске продолжается.