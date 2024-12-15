Украинские беспилотники атаковали Грозный

Чечня ответила на утреннюю атаку украинскими беспилотниками Грозного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, передает корреспондент Накануне.RU.

Два из трех беспилотников были сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Никто не пострадал.

Кадыров заявил, что на попытку атаки будут жесткие удары возмездия.

"Сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара "Эскандером" по одному из объектов в Харькове, где располагались вээсушники 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Уничтожено около 200 укрофашистов", - заявил он.