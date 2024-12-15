В одном из многоквартирных домов Магадана прорвало трубу с кипятком. Пострадал человек

В одном из многоквартирных домов Магадана прорвало трубу с кипятком, вода залила квартиры и подъезд жилого дома. Пострадал человек - он получил ожоги второй степени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Восемь человек, включая детей, были эвакуированы. Жильцы дома жалуются на бездействие коммунальной службы, которая не выполняет своих обязанностей по обслуживанию дома.

Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей Магаданской области.