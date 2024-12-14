В Грузии в индийском ресторане нашли 12 тел

В Грузии в индийском ресторане найдены тела 12 человек. Речь идёт о заведении, расположенном в горнолыжном курорте Гудаури.

Тела, предположительно, работников учреждения нашли на втором этаже ресторана. Из 12 погибших 11 являются иностранцами и один – гражданином Грузии.

Речь может идти о несчастном случае: во внутреннем, закрытом пространстве рядом со спальнями находился генератор, который был включен вчера, предположительно, после того, как было отключено электроснабжение объекта, сообщает МВД Грузии.