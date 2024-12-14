Путин: Каждый шаг надо сверять с мнением людей

Президент России Владимир Путин выступил на съезде "Единой России". Глава государства затронул разные сферы партийной жизни.

Путин напомнил, что с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам. Все парламентские партии вместе поддерживают всё то, что направлено на защиту людей на Донбассе и в Новороссии, на обеспечение твёрдых гарантий безопасности Отечества на десятилетия вперёд.

"Многие депутаты Госдумы от "Единой России", региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения. Спасибо вам", - сказал Путин.

Формируется второй поток программы "Время героев". Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок, да и страна в этом нуждается, считает президент России.

"Каждый шаг надо сверять с мнением людей, с тем, что они думают и о принимаемых законах, и об управленческих решениях, как оценивают эффективность уже введённых и новых мер социальной поддержки, скорость, качество работ буквально по каждому объекту – будь то детский сад или вузовский кампус, спортплощадка во дворе или автомагистраль, многоквартирный дом или памятник культуры", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.