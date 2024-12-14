14 Декабря 2024
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Общество Мурманская область
Фото: t.me/serdechkin51

В Мурманске прошла финальная игра официальной лиги КВН

"В составе жюри наблюдал удивительный по своей атмосфере финал Мурманской официальной лиги КВН сезона 2024 года", - сообщил в своем телеграмм-канале глава города Юрий Сердечкин. Также в составе жюри судили команды Михаил Стогниенко, Алексей Шальнов, Леон Мирошник, Евгения Чибис и Роман Глек.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Финальная игра Мурманской официальной лиги КВН прошла накануне в ДКиНТ им. С.М. Кирова. В сезоне 2024 года приняли участие 13 команд из Мурманской области и других регионов Российской Федерации.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

По решению «ТТО АМИК» во всех официальных лигах принять участие в финальных играх должно не более четырех команд. Мурманская официальная лига не стала исключением.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Победителями стали ветераны Мурманской лиги – команды «Купите Киловатт» (город Полярные Зори) и «Эффект Доплера» (город Мурманск). Ребята отправятся представлять заполярную столицу на 36-й Международный фестиваль КВН в город Сочи, который пройдет с 11 по 25 января 2025 года.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Кроме того, по предложению почетного гостя финальной игры, первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко, которая вручала юмористам сегодняшний кубок, на фестиваль в Сочи отправится и дебютант сезона 2024 года - команда, пропагандирующая семейные ценности, «Изи».

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

"Важно и очень здорово, что выступающих на сцене тепло поддерживал весь зал. Это настроение единства северян в любви к юмору, заряжает оптимизмом и самыми добрыми чувствами. Спасибо заполярным юмористам за великолепный вечер!", - поблагодарил Юрий Сердечкин.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Теги: юрий сердечкин, лига квн, финальная игра мурманской официальной лиги квн


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