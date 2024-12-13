На Южном Урале гаишник пойдет под суд за проведение фиктивных техосмотров

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Госавтоинспекции, получившего взятку за формальное отношение к проведению технического осмотра.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, в период с 6 сентября 2021 года по 24 февраля 2022 года старший инспектор группы технического надзора отдела Госавтоинспекции получил крупную сумму денег за проведение технического осмотра без реального отражения недостатков маршрутного микроавтобуса и последующую выдачу диагностической карты с недостоверными сведениями.

Следственный отдел по Ленинскому району Челябинска возбудил уголовное дело в отношении инспектора по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения и продолжается сбор доказательств. Также проведены обыски по месту проживания и регистрации обвиняемого, приняты меры к наложению ареста на его имущество.

Отделом собственной безопасности ГУ МВД в отношении недобросовестного сотрудника проводится проверка, он отстранен от исполнения служебных обязанностей.