Челябинские приемные семьи получат полтора миллиона на покупку автомобиля

Комитет заксобрания Челябинской области по социальной политике поддержал инициативу губернатора Алексея Текслера об увеличении региональной выплаты приемным семьям на приобретение автомобиля до 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Социальная поддержка в виде единовременной выплаты на покупку машины в размере 70% от стоимости приобретаемого авто была установлена в Челябинской области по решению губернатора в 2021 году. Она распространяется на семьи, которые воспитывают не менее пяти приемных детей. Ранее ее размер составлял не более одного миллиона рублей. 13 декабря сумму выплаты увеличили на 500 тыс. руб., а также продлили срок действия такой социальной поддержки до 31 декабря 2030 года.

Заместитель председателя комитета по социальной политике Игорь Егоров отметил популярность этой меры поддержки.

"По информации областного министерства социальных отношений, на сегодняшний день ей воспользовались 40 многодетных приемных семей Южного Урала", – заявил он.

Как сообщается, депутаты регионального парламента рекомендовали принять законопроект в первом и третьем чтениях, исключив процедуру второго чтения.