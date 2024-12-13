А как же Новый год? Мэр Екатеринбурга поручил избавиться от снега за выходные

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в пятницу провел совещание с руководителями районов уральской столицы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, главной темой стала уборка города от снега.

Как предупредил Орлов, ожидается, что в течение суток в Екатеринбурге выпадет около 7 миллиметров осадков водного столба.

"Впереди новогодние праздники. А значит, люди со всей области приедут в Екатеринбург за покупками. Это увеличит нагрузку на улично-дорожную сеть. Чтобы обеспечить безопасность движения, от снега нужно избавиться в течение пятницы и выходных", - поставил задачу мэр.

Он также добавил, что на конец недели синоптики прогнозируют резкое похолодание. Поэтому службам благоустройства необходимо очистить как можно большую площадь города от снега.

Напомним, что совсем недавно Алексей Орлов лишил чиновников премий из-за плохой уборки снега.