13 Декабря 2024
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Фото: Накануне.ru

Уральские ДПСники спасли молодую пару, замерзавшую на трассе

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции спасли молодую пару, застрявшую на трассе в минусовую температуру. Автомобиль заблокировал двери, в то время как парень с девушкой оказались на улице в темное время суток.

Как сообщает пресс-служба свердловского отделения УГИБДД, инцидент произошел накануне вечером на 77-м км. трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган. Во время дежурства, экипаж ДПС заметил на обочине молодую пару, стоявшую около автомобиля. Выяснилось, что семья ехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, сделала остановку по дороге, а двери машины самопроизвольно закрылись. Самостоятельно открыть транспорт не получилось, из-за чего паре пришлось долго простоять на морозе в ожидании помощи.

Старший инспектор Александр Кузнецов и инспектор Иван Терентьев предложили гражданам согреться в патрульной машине, пока сами занялись замком заблокированного автомобиля. Вскоре дверь автомобиля была открыта, и семья смогла добраться до дома.

Вчера на той же трассе произошел еще один инцидент. на 84-м км. дороги Кузнецов и Терентьев заметили "ВАЗ-2105", стоявший на обочине. Водитель рассказал, что во время движения одно из колес стало болтаться. К сожалению, инструмента для замены колеса в машине не оказалось. Инспекторы оперативно нашли подходящий инструмент и помогли установить колесо на место. Водителю удалось успешно завершить ремонт и продолжить путь.

"Оба случая демонстрируют профессионализм и готовность сотрудников ДПС быстро реагировать на любые сложные ситуации на дороге. Участники событий впоследствии выразили благодарность автоинспекторам, отметив их профессионализм и доброту", - добавили в пресс-службе.

Теги: ДПС, трасса, пара


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