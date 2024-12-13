В администрацию Пермского округа может перейти ряд чиновников из городской мэрии

В администрацию Пермского округа может перейти ряд чиновников из городской мэрии, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова может трудоустроиться в администрации Пермского муниципального округа. Чиновница может сменить работу, если местную администрацию возглавит действующий первый замглавы Перми Ольга Андрианова. Также прогнозируется, что вслед за Андриановой может уйти начальник департамента имущественных отношений Александр Хаткевич, у которого истекает срок действия контракта.

Мария Норова возглавила департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми в 2018 году. Ранее Норова работала в правительстве Пермского края – с марта 2016 года она занимала должность заместителя министра по управлению имуществом и земельным отношениям. В органах власти она работает с 2003 года.

Основным кандидатом на должность руководителя Пермского муниципального округа является первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова. Действующий глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов может покинуть должность: это может произойти к концу декабря 2024 года или в январе 2025-го.