"Прямая линия" с главой Екатеринбурга пройдет 17 декабря

"Прямая линия" с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым пройдет 17 декабря в 19.00. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в мэрии.

Помимо этого, в горадминистрации раскрыли, что традиционной конференции СМИ с градоначальником, которая ежегодно проходит под конец декабря, не будет. Однако и "прямая линия" не станет альтернативой. Вместо этого планируется провести встречу с редакторами.

Посмотреть трансляцию "прямой линии" можно будет во Вконтакте или на "4 Канале". Задать вопросы градоначальнику также можно в комментариях к посту канала в Telegram до 18.00 16 декабря (понедельник).