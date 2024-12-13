13 Декабря 2024
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Фото из личного архива авторов проекта

На Ямале перевели на ненецкий язык популярный мультфильм

Герои мультипликационного сериала "Ми-ми-мишки" заговорили на ненецком языке. Перевод и озвучивание семи серий выполнили активисты из Надыма (ЯНАО).

Авторы проекта – руководитель студии звукозаписи "Сё' мэти" мя"" ("Дом поющих голосов") Илья Сэротэтто и его супруга Елена Неркагы.

"Мы уже не первый год занимаемся сохранением языка и традиций коренных народов Севера. Проект является продолжением нашей инициативы по переводу современных песен на ненецкий язык. В этот раз мы решили пойти дальше и озвучить целый сериал", – рассказал Илья.

Осуществить проект помогла победа в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". В Надыме конкурс проводится при поддержке "Газпромнефть-Заполярья". Как пояснили Накануне.RU на предприятии, на предоставленные средства авторы инициативы докупили необходимое оборудование, приобрели лицензию. В результате новое звучание обрели не только диалоги героев мультфильма, но и заглавная песня.

"Работать было интересно, хоть и непросто – возникало много спорных моментов на этапе перевода текста. Хорошо, что была возможность обратиться за помощью к экспертам. Мы уже провели несколько показов, куда пригласили детей разных возрастов, и получили только положительные отзывы", – отметил Илья Сэротэтто.

Записи переведенных серий планируют передать маленьким жителям тундры – носителям национального языка.

"Здорово, что коренные ямальцы не просто способствуют сохранению родной речи, но и подходят к этому с креативом. Уверена, дети будут с удовольствием смотреть "Ми-ми-мишек" и изучать родной язык", – прокомментировала начальник управления по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Заполярья" Оксана Павук.

В 2024 году предприятие поддержало шесть инициатив надымчан. Кроме того, при содействии нефтяников в кедровой роще Надыма открылся экопарк.

Теги: ненецкий язык, мультфильм, Родные города, Газпром нефть


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