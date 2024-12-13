В Кызыле произошли нападения на мигрантов после фейков о ВИЧ

В Кызыле произошли нападения на мигрантов после ложного сообщения о том, что несовершеннолетняя девушка была заражена ВИЧ после нападения на нее иностранца. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тувы.

Уточняется, что пострадали несколько человек, работающие на торговой базе РПС в Кызыле. Личности причастных к конфликту установлены.

В пресс-службе МВД по Республике Тыва заявили, что задержаны трое местных жителей после конфликта на оптово-розничном рынке Кызыла. Возбуждено три уголовных дела по статье "хулиганство".

Между тем, следственное управление СК РФ по Республике Тува опровергло сообщения о заражении девушки ВИЧ. По данным правительства региона, фигуранту уголовного дела о нападении на несовершеннолетнюю предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера. Он находится под стражей.

Напомним, 24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Не надеясь на местную власть и полицию, жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Цыганская община ответила выстрелами. Силовики провели задержания наиболее активных с обеих сторон граждан. После этого в регионе полицейские начали проводит рейды.