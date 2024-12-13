Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

Победивший на выборах в США Дональд Трамп предложил разместить войска Европейского союза на территории Украины.

Это необходимо для контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие. По данным The Wall Street Journal, политик указал, что Европа должна взять на себя основную ответственность за безопасность Украины. Следующий американский президент выразил поддержку идее поставок вооружений Киеву, однако выступил против вступления страны в Североатлантический альянс.

Также трамп возложил на Европу ответственность за оказание давления на КНР, чтобы способствовать завершению конфликта Киева с Москвой.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отверг в Telegram предложение победившего на выборах президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня.