В Югре состоялся главный гуманитарный форум года

В Ханты-Мансийске с 11 по 12 декабря прошел Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", передает корреспондент Накануне.RU.

Съезд объединил свыше 600 участников - представителей некоммерческого сектора, социальных предпринимателей, добровольцев и участников гуманитарных миссий из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Тюменской, Тульской, Ивановской областей, Башкортостана, ЯНАО, ДНР, а также из Аргентины, Польши, Эстонии, Индии, Беларуси, Сербии, Эфиопии и Алжира.

Первый заместитель губернатора Югры Павел Тараканов, отметил, что Югра является лидером в стране по поддержке волонтерства и гражданских инициатив. Поэтому форум не случайно проходит на югорской земле уже в девятый раз.

"Такой приоритет определило для себя Правительство автономного округа. Так будет продолжаться и в дальнейшем. Здесь собрались активные люди, которые сердцем и душой болеют за страну, которые хотят сделать нашу жизнь лучше. Все свое умение, талант, творческий потенциал они вкладывают в проекты, которыми, оглядываясь через годы назад, будут гордиться", – подчеркнул Павел Тараканов.

Отметим, что за годы проведения форум получил поддержку экспертных кругов и организаций, органов власти, таких как Совет Федерации, Минэкономразвития, Всемирный Банк, Агентство стратегических инициатив, Фонд президентских грантов, Ассоциация волонтерских центров. Особенностью форума текущего года стал новый формат работы – динамичные тактические сессии, которые проходили в игровой форме. Активность участников поощрялась памятными призами – с помощью специально разработанного мобильного приложения они могли зарабатывать баллы и обменивать их на фирменные сувениры.

Спектр обсуждаемых тем довольно разнообразен – от культуры до волонтерства. Главная цель участников – найти решения, которые позволят улучшить взаимодействие между государством, бизнесом, некоммерческим сектором. Основными мероприятиями форума стали тактические сессии по трем тематическим направлениям: "Россия для граждан", "Граждане для России" и "Россия для мира". Именно вокруг этих направлений и была выстроена основная работа.

Так, в рамках одной их экспертных сессий "Граждане для России: фокус на культуру" участники площадки обсудили решения для укрепления единого культурного пространства автономного округа, страны. В качестве экспертов на сессии выступили директор Департамента культуры Югры Маргарита Козлова и основатель краудфандинговой экосиcтемы Planeta.ru Федор Мурачковский.

Федор Мурачковский познакомил участников сессии с работой платформы, а также обозначил, что краудфандинговая платформа Planeta.ru - это не только возможность сбора средств на реализацию проекта, это также возможность продвижения проекта, знакомство государства с ним, проверка интереса потенциальной аудитории.

Проект был задуман в 2008 году, как сервис поддержки музыкантов – в связи с развитием интернета росло пиратство. Задумка позволяла фанатам различных музыкальных групп стать спонсорами, акционерами и материально поддерживать артистов.

Проект разросся и на сегодняшний день пользуется спросами в самых различных отраслях: кино, театр, книги и т.д. Сейчас проект насчитывает 18 категорий. За годы существования платформы, сумма финансирования проектов превысила 2 млрд руб. Было реализовано свыше 9 тыс. различных успешных проектов.

"В чем прелесть краудфандинга – он развивает себя сам. Это некий сарафан, когда люди уже получают хоть что-нибудь взамен, когда проходит первый этап краудфандинговой компании - люди получают какой-то конечный результат и люди хотят поделиться этим друг с другом", - рассказал о своем опыте Мурачковский.

В рамках экспертной сессии "Россия для мира: фокус на социальные проекты" состоялся диалог о "Социальных проектах, меняющих жизнь". На лекции были рассмотрены проекты российских НКО, которые стали популярны на международном уровне и чьи идеи стали тиражировать в других странах.

Председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО ОП РФ, директор "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова подчеркнула, что Югра — один из лучших и передовых регионов во многих смыслах.

"Тут рождаются инновации, тестируются новые практики и подходы, со всей страны коллеги едут к вам изучать ваш опыт, а вы всегда всех гостеприимно встречаете и охотно делитесь наработками. Еще более важно то, что вы не останавливаетесь на достигнутом, вновь и вновь задумываетесь над тем, что можно улучшить и сделать иначе, учитывая меняющийся мир, и это правильно", - отметила она, сообщив, что президент России Владимир Путин призвал посмотреть еще раз на законодательство и сделать его более дружественным к НКО.

Кроме того, в рамках форума прошла четвертая "Северная школа консультантов инициативного бюджетирования". На ее площадке собрались ведущие эксперты, специалисты проектных центров, представители органов власти. Темой дискуссии стали вопросы вовлечения жителей Севера и Арктики в процесс принятия бюджетных решений.

Ключевыми темами стали особенности организации инициативного бюджетирования в северных регионах, участие в экологической повестке, создание комфортной среды. Был представлен опыт ресурсных центров Нефтеюганского района, Когалыма, Нягани, Югорска.

На круглом столе, посвященном развитию инициативного бюджетирования на северных территориях, заместитель директора Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Александр Пономаренко выступил с предложением создать проектный офис консультантов северных территорий.

"У нас достаточно наработанного опыта наших ресурсных центров, есть пул независимых экспертов, которые занимаются оценкой проектов. Считаю возможным и необходимым сформировать проектный офис консультантов северных территорий", - подчеркнул он.

Итогом работы форума станет резолюция – которая будет основой плана развития гражданского общества Югры на ближайшие годы.