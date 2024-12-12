Москалькова договорилась с Украиной об обмене посылками для военнопленных

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова договорилась с украинским коллегой об обмене письмами и посылками для военнопленных. Об этом она рассказала сегодня журналистам, а позже подтвердила информацию в социальных сетях.

"Мы договорились с украинским омбудсменом, что к Новому году передадим посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами. Буквально в декабре на российско-белорусской границе будет этот обмен. Или где-то в другом месте", - отметила Москалькова.

Она также добавила, что вопросом об обмене военнопленными под Новый год сейчас занимаются военные. Диалог, по ее словам, ведется тяжело.