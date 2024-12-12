Спикер тульского регионального парламента Андрей Дубровский провел личный примем граждан в приемной Президента России

Накануне в ходе личного приема граждан к председателю Тульской областной Думы обратились представители социально-ориентированной некоммерческой организации «Я + семья» из Тулы, которая была создана в 2021 году для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: детям-сиротам, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, выпускникам детских домов, многодетным семьям. Женщины попросили председателя облдумы оказать благотворительную помощь и передать 50 сладких новогодних подарков ребятишкам из многодетных семей, детям-сиротам (в том числе из ДНР), детям-инвалидам.

"Никто из ребят, которые находятся на вашем попечении, в Новый год не должен остаться без подарка. Необходимая помощь будет оказана", – подчеркнул в ходе личного приема граждан Андрей Дубровский.

Еще одна просьба поступила от жительницы города Киреевска. Речь шла об оказании благотворительной помощи на приобретение продуктов питания, из которых волонтеры «Самоварочки» при поддержке благотворительного фонда «Сова» готовят сухие супы и вторые блюда для бойцов СВО.

В течение двух лет волонтерами уже передано военнослужащим более полумиллиона порций сухих первых и вторых блюд. Стоит добавить, что филиалы «Самоварочки» работают в девяти городах Тульской области. Активисты не только собирают продукты и изготавливают питание для бойцов, но и плетут маскировочные сети.

Председатель регионального парламента в беседе с волонтерами подчеркнул, что надежный тыл является залогом успеха наших воинов в зоне СВО.

Андрей Дубровский поблагодарил женщин за неравнодушие и заверил, что необходимая помощь будет оказана.

В ходе приема спикер областного парламента выслушал и других заявителей, по каждому обращению будет принято решение.

"На прием к депутатам приходят люди, которые нуждаются в помощи и поддержке. И если они пришли, значит решить самостоятельно свои вопросы и проблемы они не смогли. И поэтому по возможности надо постараться помочь каждому обратившемуся, что собственно мы, депутаты Тульской областной Думы, и делаем", – прокомментировал итоги приема Андрей Дубровский.