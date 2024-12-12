Глава Астрахани сообщил о ходе ямочного ремонта дорог в рамках зимнего содержания улично-дорожной сети

"В рамках зимнего содержания улично-дорожной сети, чтобы трещины не расходились в непогоду, приступили к ямочному ремонту дорог литым асфальтом", - сообщил в своем телеграмм-канале глава города Астрахани Игорь Редькин.

Отметим, что данная технология специально создана для работы при температуре от -10 до +5 градусов и используется на участках небольшого размера: мелкий щебень вперемешку с битумом ложится ровно в яму и заполняет ее форму.

Астраханский подрядчик приступил к ремонту и до конца недели должен закончить проливку трещин и выбоин на Вокзальном путепроводе, мясокомбинатском мосту, улицах Яблочкова и Соликамской.

Далее на очереди Старый и Новый мосты, мост в створе улицы Боевой, улица Дзержинского и другие, сообщил Игорь Редькин.