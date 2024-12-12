На Синих Камнях в Екатеринбурге задержали криминальную группировку во главе с Борманом

Сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД Свердловской области задержали криминальную группировку в микрорайоне Синие Камни во главе с известным в преступных кругах авторитетом Борманом. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

"В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции из подразделения ОБОП УУР ГУ МВД области при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии доставили с территории вышеназванного микрорайона в дежурную часть 6 граждан. Все они местные жители, граждане РФ, часть из которых имеют судимости. Несколько человек взяли на улице, а еще несколько в здании", - сказал полковник Горелых.

Он добавил, что при задержании удалось изъять четыре "травмата", которые направили на исследование в экспертный криминалистический центр, чтобы выяснить, применялись ли они во время каких-либо преступлений.

По данным регионального ведомства, в микрорайоне планировалась криминальная сходка, организатором которой мог выступить Эдуард Гаврилов (Малай).