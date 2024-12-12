Дума утвердила бюджет Ивановской области: расходы казны впервые превысят 80 млрд рублей 

12 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Ивановская область
Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Дума утвердила бюджет Ивановской области: расходы казны впервые превысят 80 млрд рублей 

На внеочередном пленарном заседании, состоявшемся 12 декабря, депутаты Ивановской областной Думы приняли главный финансовый документ – закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходная часть бюджета на будущий год утверждена в сумме 74,7 млрд рублей, расходная – 80,7 млрд рублей, дефицит составляет 6,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам председателя Ивановской областной Думы Марины Дмитриевой, впервые расходная часть бюджета превысила объем 80 млрд рублей. Спикер парламента напомнила, что еще пять лет назад расходная часть бюджета Ивановской области принималась в объеме 45 млрд рублей. "Бюджет остается социально ориентированным. Более 47 млрд рублей направляются в социальную сферу. Все меры социальной поддержки сохранены, а размеры денежных выплат проиндексированы на 6,3%", – добавила спикер регионального парламента.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Марина Дмитриева отметила, что в регионе реализуются национальные и областные проекты, которые касаются ремонта школ и детских садов, благоустройства территорий. Заложены средства на поддержку семей участников специальной военной операции, многодетных и молодых семей. Значительная часть средств областного бюджета – 28,5 млрд рублей – будет направлена в муниципалитеты. "Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию принятый документ – это бюджет развития", – подчеркнула Марина Дмитриева.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

В 2025 году в регионе будут действовать 20 государственных программ, на реализацию которых будет направлено 95% средств областного бюджета. Депутат Ирина Сидорина отметила, что расходы на экономику составят 15,7 млрд рублей, из них более 7,8 млрд рублей – дорожный фонд Ивановской области. Сельское хозяйство получит поддержку в сумме 1,6 млрд рублей. Сфера ЖКХ будет обеспечена финансированием в объеме 3,8 млрд рублей. Образование получит средства в размере 18,5 млрд рублей, здравоохранение – 9,7 млрд рублей, культура – 1,3 млрд рублей. На социальную политику планируется направить 16,4 млрд рублей, на развитие физкультуры и спорта – 1,2 млрд рублей. В 2025 году будут реализовываться 27 региональных проектов в составе 11 национальных проектов в общей сумме 10,3 млрд рублей.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Теги: Ивановская областная дума, бюджет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети