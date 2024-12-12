Дума утвердила бюджет Ивановской области: расходы казны впервые превысят 80 млрд рублей

На внеочередном пленарном заседании, состоявшемся 12 декабря, депутаты Ивановской областной Думы приняли главный финансовый документ – закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходная часть бюджета на будущий год утверждена в сумме 74,7 млрд рублей, расходная – 80,7 млрд рублей, дефицит составляет 6,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам председателя Ивановской областной Думы Марины Дмитриевой, впервые расходная часть бюджета превысила объем 80 млрд рублей. Спикер парламента напомнила, что еще пять лет назад расходная часть бюджета Ивановской области принималась в объеме 45 млрд рублей. "Бюджет остается социально ориентированным. Более 47 млрд рублей направляются в социальную сферу. Все меры социальной поддержки сохранены, а размеры денежных выплат проиндексированы на 6,3%", – добавила спикер регионального парламента.

Марина Дмитриева отметила, что в регионе реализуются национальные и областные проекты, которые касаются ремонта школ и детских садов, благоустройства территорий. Заложены средства на поддержку семей участников специальной военной операции, многодетных и молодых семей. Значительная часть средств областного бюджета – 28,5 млрд рублей – будет направлена в муниципалитеты. "Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию принятый документ – это бюджет развития", – подчеркнула Марина Дмитриева.

В 2025 году в регионе будут действовать 20 государственных программ, на реализацию которых будет направлено 95% средств областного бюджета. Депутат Ирина Сидорина отметила, что расходы на экономику составят 15,7 млрд рублей, из них более 7,8 млрд рублей – дорожный фонд Ивановской области. Сельское хозяйство получит поддержку в сумме 1,6 млрд рублей. Сфера ЖКХ будет обеспечена финансированием в объеме 3,8 млрд рублей. Образование получит средства в размере 18,5 млрд рублей, здравоохранение – 9,7 млрд рублей, культура – 1,3 млрд рублей. На социальную политику планируется направить 16,4 млрд рублей, на развитие физкультуры и спорта – 1,2 млрд рублей. В 2025 году будут реализовываться 27 региональных проектов в составе 11 национальных проектов в общей сумме 10,3 млрд рублей.



