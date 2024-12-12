Российские военные освободили Новоивановку в Курской области

Российские военнослужащие освободили Новоивановку в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка", - говорится в сводке министерства.

Новоивановка — село в Суджанском районе Курской области. Находится примерно в 18 км (по прямой) к северо-западу от города Суджа и в 10 км к юго-западу от Ольговской рощи, о зачистке которой от подразделений ВСУ Минобороны сообщало в ноябре.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион.

В сентябре Песков, отвечая на вопрос, ставят ли военным конкретные сроки по выдавливанию противника с Курской области, сообщил, что у Минобороны есть "все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично".