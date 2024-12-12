Тюменские врачи семь месяцев бились за жизнь пострадавшего во время пожара

Тюменские врачи семь месяцев бились за жизнь молодого человека, пострадавшего во время пожара, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Житель села Поддубровное Викуловского района Александр Скасырских серьезно пострадал во время пожара, который произошел в его доме в мае 2024 года. Сразу после ЧП Александр был госпитализирован в Ишимскую больницу №4. Медработники оказали пострадавшему специализированную помощь. Затем, спустя сутки, мужчину доставили в тюменское ожоговое отделение Областной клинической больницы №1 для продолжения лечения.

Заведующий ожоговым отделением ОКБ №1 Александр Поляков сообщил, что у пациента Александра Скасырского были тяжелые ожоги третьей степени. Они покрывали 85% поверхности тела. При этом 65% ожогов были глубокими. С такими травмами пострадавшие выживают редко. Александру повезло - опытные врачи сумели буквально вытащить его с того света.

"Сегодня, спустя семь месяцев лечения мы ему полностью восстановили кожный покров и готовим к выписке", - рассказал заведующий Александр Поляков.

Самому пострадавшему не терпится вернуться домой - его ждет большая семья. За время, которое он провел в больнице, родные приобрели новый дом.