12 Декабря 2024
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменские врачи семь месяцев бились за жизнь пострадавшего во время пожара

Тюменские врачи семь месяцев бились за жизнь молодого человека, пострадавшего во время пожара, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Житель села Поддубровное Викуловского района Александр Скасырских серьезно пострадал во время пожара, который произошел в его доме в мае 2024 года. Сразу после ЧП Александр был госпитализирован в Ишимскую больницу №4. Медработники оказали пострадавшему специализированную помощь. Затем, спустя сутки, мужчину доставили в тюменское ожоговое отделение Областной клинической больницы №1 для продолжения лечения.

Заведующий ожоговым отделением ОКБ №1 Александр Поляков сообщил, что у пациента Александра Скасырского были тяжелые ожоги третьей степени. Они покрывали 85% поверхности тела. При этом 65% ожогов были глубокими. С такими травмами пострадавшие выживают редко. Александру повезло - опытные врачи сумели буквально вытащить его с того света.

Тюменские врачи семь месяцев бились за жизнь пострадавшего во время пожара(2024)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"Сегодня, спустя семь месяцев лечения мы ему полностью восстановили кожный покров и готовим к выписке", - рассказал заведующий Александр Поляков.

Самому пострадавшему не терпится вернуться домой - его ждет большая семья. За время, которое он провел в больнице, родные приобрели новый дом.

Теги: пациент, пострадавший, врачи


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