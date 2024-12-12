Попова: Данных, доказывающих лабораторное происхождение COVID-19, нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос о лабораторном происхождении COVID-19, комментируя расследование США.

"Очевидных и каких-то доказывающих эту ситуацию данных не представлено, их и нет", - цитирует Попову РИА Новости.

Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и якобы распространился в результате утечки. В докладе говорится, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань".

При этом, как выяснилось, Институт вирусологии в Ухане (WIV) получал финансирование от Национального института здравоохранения США для экспериментов, включающих исследования коронавирусов летучих мышей и возможности их инфицирования человека. Также в отчете содержится информация о том, что ученые из Уханя действительно создали такие вирусы на основе коронавирусных инфекций, используя методы обратного клонирования и генную инженерию.