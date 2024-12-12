12 Декабря 2024
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Политика Мурманская область
Фото: t.me/serdechkin51

Бюджет Мурманска в 2025 году сохраняет социальную направленность

"Бюджет муниципального образования город Мурманск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов принят", - сообщил в своем телеграмм-канале глава города Юрий Сердечкин.

Глава столицы Заполярья отмечает, что бюджетная политика в городе направлена на сохранение социальных приоритетов, скорректирована с учетом экономической ситуации в стране и необходимости выполнения первоочередных задач, поставленных перед городскими властями мурманчанами, отмеченных в Указах Президента России, национальных проектах, стратегическом плане «На Севере - жить!» и мастер-плане Мурманской агломерации.

"Важно, что мы смогли сохранить социальную направленность главного финансового документа города-героя – расходы на социальную сферу составят 69%", - подчеркивает Юрий Сердечкин.

Еще одним важным решением, которое было поддержано на заседании Совета депутатов города Мурманска, стало утверждение структуры администрации города Мурманска.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

"Отмечу, что эта работа уже начата в 2022 году, тогда состоялись основные преобразования: была сокращена должность одного заместителя главы администрации, прошли оргштатные мероприятия, убрали два комитета – по строительству и охране здоровья. Сегодня мы запускаем следующий этап – донастройку. По результатам анализа деятельности структурных подразделений, исходя из тех задач, которые необходимо выполнять, мы уменьшим штатную численность администрации Мурманска, перераспределив функции ряда комитетов и отделов.
Это необходимо для того, чтобы повысить эффективность работы администрации и при этом сохранить объем и качество муниципальных услуг не в ущерб интересам жителей города-героя", - подчеркивает глава города Мур(2024)|Фото: t.me/serdechkin51манска.

Теги: юрий сердечкин, мурманск, бюджет, столица заполярья


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