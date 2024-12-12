На «Правительственном часе» в Вологодском парламенте обсуждали законодательные новации по предоставлению земельных участков льготникам

Вопросы предоставления земельных участков льготным категориям граждан обсудили на «Правительственном часе» в Вологодском региональном парламенте.

Как сообщает пресс-служба ЗакСО, закон области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков…» действует с апреля 2015 года. За весь период на учет встали 25 тысяч вологжан, имеющих право на получение меры поддержки. Около 10 тысяя граждан уже получили в собственность земельные участки, 7 тысяч человек предпочли единовременную денежную выплату, еще порядка 8 тысяч человек состоят в очереди.

При этом, с 2015 года законодательство в этой сфере было внесено 36 поправок, что вызывает необходимость доработки законодательных актов.

Во время «Правительственного часа» председатель комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина предложила расширить перечень наград военнослужащих, дающих основания предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

В ходе обмена мнениями прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев обратил внимание, что земельные участки, предоставляемые гражданам, нередко находятся на территориях, где отсутствует необходимая инфраструктура: электричество, газ, подъездные пути. Для обеспечения требуемой инфраструктуры требуются большие вливания из областного бюджета, предстоит выработать решение.

«С одной стороны у людей есть потребность в земельных участках, с другой, если качество инфраструктуры неудовлетворительное, земля так и останется невостребованной. Ведется определенная работа с главами районов и округов, предложено изменение плана землеустройства, чтобы участки стали более доступными и удобными для строительства. Необходимо определить, какие есть возможности для решения сложившейся проблемы, умалчивать о ней нельзя», - отметил Михаил Ананьин, председатель комитета ЗСО по экономической политике и собственности.

По информации Министерства имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области, в 2024 году подано наибольшее количество заявлений о постановке на учет граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно, что подчеркивает востребованность данной меры