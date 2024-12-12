12 Декабря 2024
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Фото: железнодорожный.екатеринбург.рф

Телохранитель Сталина скончался в Екатеринбурге в возрасте 100 лет

Почетный гражданин Екатеринбурга Жорж Токарев скончался в возрасте 100 лет. Об этом рассказали его родственники.

Как передают их слова ЕАН, все началось с травмы во время отдыха в санатории "Чусовское озеро", когда Жорж Владимирович упал и сломал шейку бедра. После этого его госпитализировали в Екатеринбургский госпиталь ветеранов для проведения операции.

На протяжении нескольких дней близких не пускали к ветерану, после чего его перевели в реанимацию. Только через 10-12 дней пенсионера перевели в отделение №12. По словам родственников, у Жоржа Владимировича были пролежни по всему телу и сильнейшее обезвоживание. Сегодня утром в 11.00 из госпиталя позвонили с известием о кончине пенсионера.

Жорж Токарев родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1924 году в семье железнодорожника. Во времена Великой Отечественной войны он, выпускник 9-го класса, отправился служить, стал командиром отделения пулеметного взвода в полку специального назначения управления коменданта Московского Кремля, участвовал в параде Победы в Москве в 1945 году, а после работал телохранителем Сталина.

В Свердловск Жорж Владимирович вернулся только после демобилизации, после чего решил продолжить образование, поступил в УПИ на металлургический факультет, защитил кандидатскую и стал доцентом. За время своей работы под его авторством вышло 100 печатных работ. Помимо этого, он также получил свыше 30 авторских свидетельств на изобретения в области получения литых заготовок.

На пенсию Жорж Токарев вышел в 1996 году, после чего написал несколько книг-воспоминаний, а в 2024 году стал почетным гражданином Екатеринбурга - такое звание за всю историю города получили чуть больше 100 человек.

Редакция Накануне.RU выражает соболезнования родным и близким Жоржа Владимировича Токарева.

Теги: Жорж Токарев, почетный гражданин, смерть


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