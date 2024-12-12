12 Декабря 2024
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Политика Мурманская область
Фото: t.me/serdechkin51

Систему образования в Мурманске развивают в партнерстве с ведущими промышленниками региона

"Значительный вклад в развитие системы образования заполярной столицы вносят крупные промышленные предприятия, работающие в нашем регионе", - отметил в своем телеграмм-канале глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

Так, например, ПАО «НОВАТЭК» в этом году запустил программу грантов для обучающихся и педагогов общеобразовательных учреждений города Мурманска. И по итогам конкурсного отбора 15 школьников, которые достигли высоких результатов в учебе, научно-технической и исследовательской деятельности, а также один учитель с высокими показателями педагогической работы стали обладателями грантов компании «НОВАТЭК».

Юрий Сердечкин совместно с генеральным директором ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петром Обориным и заместителем губернатора Мурманской области Анной Головиной торжественно вручили победителям сертификаты.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Глава Мурманска отметил, что грантовый конкурс в образовании далеко не единственный формат участия предприятия в жизни Мурманска и региона.

Под патронажем компании «НОВАТЭК» в школе № 36 с 2021 года функционируют профильные технологические физико-математические классы. В 2023 году благодаря финансовой поддержке предприятия в реконструированной школе №1 города Мурманска появились современная мебель и учебное оборудование. На средства компании в Мурманске продолжается реконструкция бывшего кинотеатра «Родина», на базе которого будет открыт первый в России центр цифрового искусства «Муза». Здесь юные мурманчане смогут получать дополнительное образование в сфере информационных технологий.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

"Благодарю компанию за активное участие и помощь мурманчанам. Уверен, при такой поддержке мотивация наших талантливых ребят и педагогов будет только расти, а новые успехи не заставят себя долго ждать", - резюмировал Юрий Сердечкин.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Теги: юрий сердечкин, юные мурманчане, грантовый конкурс, учитель, школьники, дополнительное образование


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