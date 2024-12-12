Институт Пушкина не будет проводить экзамены по русскому у мигрантов

Институт русского языка имени А.С. Пушкина не вошел в перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки, руководитель учреждения должен направить соответствующее согласие, однако оно не поступало.

В апреле Минобрнауки России сменило ректора Института русского языка им. Пушкина после проверок, выявивших нарушения в контроле за экзаменами по русскому языку у иностранцев. И.о. ректора был назначен Никита Гусев – проректор МГУ им. Ломоносова. В вузе заявили, что занимавшая пост ректора института Наталья Трухановская находится на больничном, она не получала никаких уведомлений. В институте заявили о "попытке взять контроль над вузом с неизвестными целями.

В том же месяце Следственный комитет сообщал о задержании пяти человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Было возбуждено уголовное дело.