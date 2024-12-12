Официально. Глава Екатеринбурга проведет "прямую линию" в середине декабря

Администрация Екатеринбурга официально подтвердила проведение "прямой линии" главой города Алексеем Орловым в ближайшие дни. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, эфир запланирован на следующую неделю Точной даты пока нет.

Трансляция пройдет на сайте горадминистрации.

Напомним, что только вчера - 11 декабря прошла "прямая линия" с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Традиционно вопросы касались дорог, образовательных и медицинских учреждений и дефицита кадров.

19 декабря запланирована главная "прямая линия" страны с президентом Владимиром Путиным.