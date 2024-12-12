12 Декабря 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Уралец Белюшин, задушивший мать пятерых детей, погиб на СВО

Житель села Коптелово (Свердловская область) Александр Белюшин, убивший бывшую супругу - мать пятерых детей в декабре 2022 года, погиб на СВО. Об этом сообщает его мать Раиса Глухова (Агданцева) на своей странице в социальных сетях.

"Вот и все, похоронили сыночка. Любим, помним, скорбим. Навсегда в наших сердцах", - написала Раиса.

Похороны прошли вчера на кладбище в Верхней Синячихе.

Напомним, жительница села Коптелово пропала 22 декабря 2022 года. В январе прошлого года ее нашли мертвой. Оказалось, что женщина была убита, у нее остались пятеро детей. Было возбуждено дело, а вскоре по подозрению задержали ее 37-летнего бывшего мужа, ранее судимого за кражи.

Мужчина во всем признался и пояснил силовикам, что задушил потерпевшую из ревности. Также он указал место сокрытия тела убитой, которое до этого не было известно правоохранительным органам. Труп убийца спрятал в ельнике, засыпав снегом.

15 февраля 2024 года приговором Алапаевского городского суда Белюшин был признан виновным по ч.1 ст.105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1,5 года. Также судом частично удовлетворен гражданский иск двух потерпевших. С Белюшина в счет компенсации морального вреда взыскано по 1 млн рублей в пользу каждого. Почти сразу после приговора уралец подал заявку на отправку в зону специальной военной операции.

Теги: Белюшин, СВО, похороны


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