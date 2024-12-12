В Екатеринбурге работникам энергосбытовой компании выплатили более 173 млн рублей долгов

В Екатеринбурге лишь после вмешательства прокуратуры выплачены многомиллионные долги работникам энергосбытовой компании.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об ООО "ЭСК "Энергомост". Проверка показала, что на предприятии накопилась задолженность по зарплате за первую половину октября 2024 года на сумму более 87,7 млн рублей перед 2 тысячами 765 работниками.

Было установлено, что есть долги и по оплате ежегодных отпусков за разные периоды (свыше 49,4 млн рублей) перед 618 сотрудниками, а также по выплатам в связи с увольнением перед 417 бывшими работниками (более 36,2 млн рублей). После этого прокуроры внесли гендиректору организации представление об устранении нарушений.

В итоге было возбуждено административное дело по статье КоАП РФ "Невыплата заработной платы в установленный срок". Как отметили в прокуратуре, сейчас задолженность перед работниками ООО "ЭСК "Энергомост" на сумму более 173 млн рублей полностью погашена.