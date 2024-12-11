Замруководителя УФНС России по ЯНАО задержали по делу о взятке

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя руководителя УФНС России по ЯНАО и начальника отдела одного из подразделений управления. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Фигурантам предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2022 по 2024 год обвиняемые получили от руководителей коммерческой организации деньги за оказание услуг имущественного характера в Салехарде и Новом Уренгое. Также они получили взятку за незаконное снижение сумм недоимки по налогам в отношении взяткодателей. В общей сложности оба фигуранта получили взятку в размере 2,4 миллиона рублей.

Заместителю руководителя УФНС России по ЯНАО суд избрал меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

В октябре сообщалось, что начальника УФНС по ЯНАО Яну Калюжину задержали по подозрению в получении взятки. СМИ писали, что она обещала исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки, а также не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний в обмен на автомобиль Porsche Cayenne. Стоимость автомобиля премиум-класса превышает 10 млн рублей.

Калюжина работает начальником УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу с 2019 года.