Губернатор Евгений Куйвашев поддержал создание благоустроенного парка в Краснолесье

Представители инициативной группы микрорайона Краснолесье смогли задать вопрос губернатору Свердловской области в ходе прямой линии, которая прошла сегодня, 11 декабря, в эфире «Областного телевидения».

«В связи с развитием Екатеринбурга в целом и активным строительством в Академическом районе в целом и в микрорайоне Краснолесье в частности остро стоит вопрос благоустройства общественных пространств. До сих пор не ясна перспектива благоустройства там территории, на которой планировался парк. А именно не ясны сроки начала работ по ее освещению, прокладке дорожек, установке детских площадок. Не могли бы вы повоздействовать как на наших застройщиков, так и на других высокопоставленных лиц, принимающих соответствующие решения», – зачитала в прямом эфире вопрос ведущая.

Речь идет о новом большом парке площадью 16 га, что сопоставимо по размеру с парком Зеленая роща, расположенным в центре города. Он будет организован на месте так называемой березовой рощи – необустроенной зеленой территории в квартале улиц Краснолесья – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова.

Еще в начале 2000-х здесь планировали построить университетский городок сельскохозяйственной академии, но стройка была остановлена, территория заброшена на много лет. Все это время местные жители вынуждены были сбрасываться на то, чтобы организовать в зеленой зоне уборку или обработку от клещей. Весной этого года на территории был объявлен карантин по бешенству – рядом нашли труп лисы, зараженной опасной инфекцией. Жители микрорайона собрали и передали в комитет по благоустройству администрации Екатеринбурга более 6 тысяч обращений с просьбами обеспечить на территории безопасность и комфорт – провести освещение, отсыпать дорожки, организовать детские и спортивные площадки.

В этом году большая часть участка официально получил статус парка – о внесении соответствующих изменений в генплан в ходе прямой линии заявил губернатор Евгений Куйвашев. Он поддержал необходимость благоустройства парка.

«Конечно, мы следим за этой ситуацией, я попрошу Алексея Валерьевича Орлова с особым вниманием отнестись к благоустройству этой территории», - сказал губернатор.

Известно, что благоустройством парка займется девелопер квартала «Атомстройкомплекс» - к разработке проекта он привлек ученых Ботанического сада УрО РАН, которые провели дендрологическую экспертизу и уже начали санитарную очистку парка. Начать работы по благоустройству парка девелопер обещает летом 2025 года.