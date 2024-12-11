Путин наградил приму театра "Урал Опера Балет" званием "Заслуженный артист РФ"
Владимир Путин наградил приму театра "Урал Опера Балет" Елену Воробьеву. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Президент РФ подписал указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации". Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Одну из наград получила Елена Воробьева – артистка балета федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета". Приме присуждено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации".
Напомним, в августе Путин наградил сразу трех профессоров из Екатеринбурга. Они получили орден и почетные звания.