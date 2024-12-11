Путин наградил приму театра "Урал Опера Балет" званием "Заслуженный артист РФ"

Напомним, в августе Путин наградил сразу трех профессоров из Екатеринбурга. Они получили орден и почетные звания.

Одну из наград получила Елена Воробьева – артистка балета федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета". Приме присуждено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

Президент РФ подписал указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации". Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин наградил приму театра "Урал Опера Балет" Елену Воробьеву. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.



