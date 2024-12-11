Bloomberg: Российские разведчики помогли Асаду сбежать из Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад смог сбежать из страны при непосредственной помощи российских разведчиков, сообщает Bloomberg.

По информации источников, спецслужбы организовали безопасное перемещение Асада до российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.

Также агентство выяснило, что самолет Асада следовал из Дамаска в Хмеймим с отключенными транспондерами, чтобы избежать отслеживания.

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате масштабного наступления заняла Дамаск. Президент Сирии ушел в отставку и покинул страну. В тот же день агентство Reuters сообщало, что Асад вместе с приближенными вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, а самолет пропал с радаров. Агентство не исключило, что политик погиб.

Позже стало известно, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера.