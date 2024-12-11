Песков ответил на вопрос об эвакуации российских военных из Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об эвакуации российских военных из Сирии.

"Пока прошло слишком мало времени, поэтому ничего подробнее вам сказать не могу, но, разумеется, мы не можем не контактировать с теми, кто на земле контролирует ситуацию", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля не назвал точное количество российских солдат в Сирии, отметив, что об этом могут сказать только "наши военные".

Ранее источник в Кремле заявил, что Россия находится в контакте с вооруженной оппозицией в Сирии, которая захватила власть. Боевики якобы гарантировали безопасность российских военных баз и диппредставительств. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что пока преждевременно говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе — это предмет для обсуждения с теми, кто возглавит Сирию.