11 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

В обход Ивделя могут построить трассу для большегрузов. Когда-нибудь

Прорабатывается вопрос о строительстве альтернативной трассы "Ивдель - Ханты-Мансийск" в Свердловской области. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев во время "прямой линии".

К губернатору обратились жители Ивдельского городского округа, пожаловавшись на то, что после завершения строительства трассы в 2013 году, большегрузы стали сутками разъезжать по улицам города, мчась на большой скорости мимо больниц и школ. Жители Ивделя попросили исключить заезд грузовиков в город и пустить их в обход.

"Когда-то мы ставили себе задачу просто обеспечить доступ и организовать транзит, чтобы оживить северную часть нашего региона. Сегодня видим, что идет достаточно серьезный грузопоток, и мы активно сейчас работаем по привлечению федерального софинансирования. Наша задача сегодня подготовить транспортную инфраструктуру, чтобы обеспечить перевозку грузов, в том числе, и до портов Ямала, и мы не можем допустить, чтобы растущий грузопоток осуществлялся по городским улицам", - отметил губернатор.

По его словам, сейчас необходимо понять, во сколько обойдется строительство новой трассы, после чего уже можно будет приступить к реализации проекта.

"Я уверен, что коллеги из Минтранса учтут ту информацию, которую я сегодня сказал, и начнут проектирование соответствующего обхода. Знаю, что трассировка уже есть. Сейчас необходимо произвести все исследовательские и проектно-изыскательные работы, и после того, как будет понятна стоимость этого обхода, мы обязательно приступим к его реализации ", - добавил Куйвашев.

Стоит отметить что эта трасса "Ивдель - Ханты-Мансийск" является важной составной логистических направлений флагманского проекта Свердловской области "Сухой порт".

Теги: Куйвашев, Ивдель, прямая линия, трасса


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