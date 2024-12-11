Юрий Сердечкин рассказал об итогах благоустройства Мурманска в 2024 году

В Мурманске подвели итоги работы в сфере благоустройства в 2024 году. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава столицы Заполярья Юрий Сердечкин.

В рамках реализации стратегического плана «На Севере — жить!» и национальных проектов в Мурманске в уходящем году была установлена архитектурно-художественная подсветка на 34 зданиях. Обновлено 9 придомовых территорий, прилегающих к 23 домам города.

Осуществлено благоустройство сквера по проспекту Героев-североморцев, 33. В завершающей стадии находится возведение нового Домика моржей на западном берегу Семеновского озера.

Дорожники провели ямочный ремонт дворовых проездов по 335 адресам.

В рамках арктического фестиваля «РОСТ» на фасаде самого длинного дома в России, который расположен на Кольском проспекте, создано 8 монументальных росписей и 2 мозаики, а в центре города появились мурал и деревянное панно.

Всего в 2024 году было реализовано 10 инициатив мурманчан-победителей программы «На Севере — твой проект».

Если в 2023 году по программе воплотили в жизнь 62 проекта жителей Мурманской области, то в 2024 году – уже 151 инициативный проект.

"В 2025 году из регионального бюджета на реализацию программы будет направлено ещё 200 млн рублей", - сообщил глава Мурманска Юрий Сердечкин.