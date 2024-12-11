11 Декабря 2024
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Происшествия Челябинская область
Фото: Официальный сайт Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) / chemk.ru

73-летнему экс-гендиректору ЧЭМК, обвиненному в педофилии, дали условный срок

Экс-гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 73-летнего Павла Ходоровского осудили на четыре года условно по делу об интимных связях со школьницами. Приговор огласили сегодня. Как передает "Коммерсант", громкое дело было максимально засекречено.
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Павла Ходоровского обвинили по статье "развратные действия группой лиц", из-за нее можно "сесть" на срок от 7 до 15 лет лишения свободы. Также ему вменили статью за "получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего", которая грозит сроком до 4 лет лишения свободы, и "незаконные изготовление и оборот порноматериалов" — до 6 лет тюрьмы.

О задержании Ходоровского стало известно 11 июня. По данным источников, "свидания" гендиректора проходили прямо на территории комбината. Ходоровский провел в СИЗО больше четырех месяцев. 2 ноября его отправили под домашний арест.

По данным издания, экс-директор ЧЭМК полностью признал вину. В таком случае заключается досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным СМИ, ему дали условный срок потому, что он выдал какие-то важные данные.

Заседание проходило в закрытом режиме.

В феврале суд по иску Генпрокуратуры изъял акции ЧЭМК в собственность государства. По версии надзорного ведомства, проведенная более 30 лет назад приватизация заводов, входящих в группу ЧЭМК и относящихся к ВПК, была незаконной, для этого требовалось разрешение правительства РФ, но получено оно не было. Сейчас, как полагает прокуратура, предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Речь идет о Серовском заводе ферросплавов и Челябинском электрометаллургическом комбинате.

Теги: челябинск, ходоровский, суд


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