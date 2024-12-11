73-летнему экс-гендиректору ЧЭМК, обвиненному в педофилии, дали условный срок

Экс-гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 73-летнего Павла Ходоровского осудили на четыре года условно по делу об интимных связях со школьницами. Приговор огласили сегодня. Как передает "Коммерсант", громкое дело было максимально засекречено.

Павла Ходоровского обвинили по статье "развратные действия группой лиц", из-за нее можно "сесть" на срок от 7 до 15 лет лишения свободы. Также ему вменили статью за "получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего", которая грозит сроком до 4 лет лишения свободы, и "незаконные изготовление и оборот порноматериалов" — до 6 лет тюрьмы.

О задержании Ходоровского стало известно 11 июня. По данным источников, "свидания" гендиректора проходили прямо на территории комбината. Ходоровский провел в СИЗО больше четырех месяцев. 2 ноября его отправили под домашний арест.

По данным издания, экс-директор ЧЭМК полностью признал вину. В таком случае заключается досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным СМИ, ему дали условный срок потому, что он выдал какие-то важные данные.

Заседание проходило в закрытом режиме.

В феврале суд по иску Генпрокуратуры изъял акции ЧЭМК в собственность государства. По версии надзорного ведомства, проведенная более 30 лет назад приватизация заводов, входящих в группу ЧЭМК и относящихся к ВПК, была незаконной, для этого требовалось разрешение правительства РФ, но получено оно не было. Сейчас, как полагает прокуратура, предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Речь идет о Серовском заводе ферросплавов и Челябинском электрометаллургическом комбинате.