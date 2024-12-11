Дед Мороз лично проверил систему видеонаблюдения от «Ростелекома» в пунктах выдачи заказов

В преддверии Нового года у Деда Мороза, как известно, самая горячая пора. Задач масса - собрать и доставить всем подарки.

Логично, что Дед Мороз решил посетить пункты выдачи интернет-заказов с видеонаблюдением от «Ростелекома». В Екатеринбурге главный волшебник отправился в маркетплейс Wildberries на Сортировке, чтобы забрать подарки для юных уральцев. Увидев все своими глазами, Дед Мороз был поражен уровнем развития цифровых технологий от российского провайдера.

Дед Мороз: «Раньше мы со Снегурочкой переживали, что подарки могут потеряться. Но теперь благодаря современным технологиям все посылки с игрушками и сладостями находятся под постоянным видеонаблюдением от “Ростелекома”. Я рад, что каждый ребенок получит свой подарок вовремя. Теперь я спокоен».

Облачное видеонаблюдение от «Ростелекома» установлено в более 400 пунктах выдачи заказов Wildberries и OZON в Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Перми, Серове, Сургуте, Тюмени, Челябинске и свыше 60 – в Екатеринбурге. Теперь владельцы торговых точек могут контролировать работу персонала и поведение клиентов, минимизировать финансовые риски и предотвращать возможные конфликты на любом устройстве с доступом к интернету. В личном кабинете можно самостоятельно подключать камеры к общей системе, создавать новые учетные записи и устанавливать уровни доступа для сотрудников. Видеонаблюдение позволяет вести непрерывную запись высокого качества круглые сутки без перерывов. Провайдер хранит данные в защищенном облачном хранилище не менее 90 дней.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале отмечает: «Видеонаблюдение от “Ростелекома” пользуется большой популярностью. Услуга подходит для различных предприятий, включая небольшие магазины розничной торговли и пункты общественного питания, салоны красоты и автосервисы. Установка решения производится «под ключ»: инженеры компании сформируют необходимую инфраструктуру, проведут монтаж камер, а также настройку личного кабинета и мобильного приложения. Служба поддержки “Ростелекома” работает круглосуточно и оперативно решает возникающие вопросы, при необходимости выезжая на объект. Сервис видеонаблюдения от “Ростелекома” принципиально отличается от стандартных вариантов как по набору услуг, так и по стоимости. Анализом информации нашей системы занимаются алгоритмы, которые с высокой степенью точности реагируют на задаваемые параметры и выявляют нештатные ситуации без участия человека. Цифровое решение можно использовать не только для повышения безопасности, но и для улучшения дисциплины сотрудников, проведения удаленных проверок, а также контроля производственных процессов».